Новосибирский полицейский умер от COVID-19

Сотрудник МВД скончался в реанимации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейский-водитель 47-летний Валерий А. не смог справиться с коронавирусной инфекцией. Сибиряк умер в реанимационном отделении городской больницы 7 апреля.

— Диагноз пациента был подтвержден 10 марта, а 16 числа его госпитализировали. Состояние было тяжелым, медики до последнего боролись за его жизнь, — сообщил КП-Новосибирск источник в медицинском учреждении.

Известно, что Валерий работал в МВД с 1997 года. Он исполнял обязанности водителя-сотрудника технической части Западно-Сибирской базы хранения ресурсов «Сибирского окружного Управления материально-технического снабжения МВД России».

Оперштаб Новосибирской области сегодня сообщил, что за сутки 11 апреля в регионе от коронавируса умерли 4 пациента. Самому старшему было 82 года.

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