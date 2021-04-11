Моржи переплыли Обь в Новосибирске в честь Дня космонавтики

Участники заплыва. Фото: Любовь Зозуленко.

Экстремалы из клуба холодового плавания «Белые медведи» переплыли Обь в честь первого полета человека в космос.

Моржей на протяжении всего маршрута сопровождали спасатели МАСС на аэроботе. К счастью, помощь закаленным сибирякам не потребовалась. В заплыве участвовало несколько мужчин и одна женщина. Вода в реке была около нуля градусов, а вот погода радовала плюсовыми температурами.

— Спортсмены поблагодарили спасателей за поддержку и помощь во время проведения эстафеты, — сообщается на сайте муниципальной аварийно-спасательной службы.

Напомним, в феврале с одним из участников клуба «Белые медведи» произошел инцидент — во время заплыва стало плохо одному из моржей, решивших переплыть Обь. Пересечь реку на границе Советского и Первомайского района смельчаки решили в честь наступающего Дня защитника Отечества.

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