В Новосибирске от коронавируса скончалось трое мужчин и одна женщина: самому старшему пациенту было 82 года

Четыре человека скончались от коронавируса за сутки.
Фото: Мария ЛЕНЦ
11 апреля стало известно, что еще четыре жителя региона не смогли вылечиться от коронавируса.
— Скончались еще четыре пациента: двое мужчин в возрасте 74 года и один 82-летний сибиряк, а также 53-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 680 человек.
По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 39 644 случаев заболевания, в том числе у 2 333 детей. У 78 человек за прошедшие сутки был зарегистрирован вирус. А 53 человека выписались с выздоровлением.
— В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 16 пациентов, — добавили в оперативном штабе.
Увеличивается количество больных с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 341 обращение.
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