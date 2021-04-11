Вор украл сотовый телефон сибиряка и перевел себе миллион рублей

Полиция ищет богатого вора, который перевел себе миллион рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Житель поселка Элитный под Новосибирском лишился мобильника на улице. Вор незаметно достал гаджет из кармана куртки и затерялся в толпе прохожих. Сначала мужчина расстроился из-за того, что остался без средства связи стоимостью 6 тысяч рублей, а уже на следующий день обнаружил, как все его сбережения с банковских счетов исчезли в неизвестном направлении.

— С помощью мобильных приложений двух банков неустановленный преступник украл 1 241 686 рублей со счетов потерпевшего. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Проводится расследование, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

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