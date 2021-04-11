Сибиряка подозревают в убийстве жены, которая 3 года не выходила из запоя

Следователи разбираются в странной смерти сибирячки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла в одной из квартир в городе Новосибирске на улице Ученическая.

С данного адреса бригада скорой медицинской помощи доставила женщину, на теле которой практически не было живого места. Врачам сибирячка пояснила, что дома ее избил муж. Медики делали все возможное, чтобы спасти пациентку, но так и не смогли сохранить ей жизнь.

— Женщина скончалась в реанимационном отделении. У нее был диагностирован тяжелый ушиб головного мозга, телесные повреждения в виде ссадин в области головы. По подозрению в совершении преступления был задержан муж погибшей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

На допросе мужчина пожаловался следователям, что его супруга в последние три года постоянно злоупотребляла алкоголем. Дети, которых в семье двое, уже и забыли, когда в последний раз видели маму трезвой. Сибиряк не отрицал, что частенько поколачивал жену, но уточнил, что в тот роковой вечер она в пьяном виде сама не могла удержаться на ногах и постоянно падала, ударяясь головой об пол.

Сейчас версию благоверного проверяют оперативники.

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