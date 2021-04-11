Новосибирские спасатели отправились на Алтай бороться с паводком

Новосибирские спасатели помогут алтайским коллегам. Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области.

11 апреля новосибирские спасатели отправились в Алтайский край, чтобы помочь защитить регион от паводка.

— В командировку направлены 40 сотрудников. Для проведения работ у спасателей на вооружении имеется 14 единиц современной техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, мотопомпы, а также палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Ранее специалисты Сибирского спасательного центра с помощью беспилотников провели авиамониторинг затороопасных участков на реке Бия на территории Красногорского и Бийского районов Алтайского края. Полученные фото и видеоматериалы не порадовали: пока в регионе сохраняется неблагоприятный прогноз.

В ведомстве отметили, что в случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка ведомства готова оказать необходимую помощь населению и краевым властям.

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