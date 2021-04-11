Сибирячка отравилась сигаретой, которую ей дали незнакомцы

Прохожие вызвали скорую помощь для девушки, отравившейся сигаретой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло 8 апреля около магазина «Тройка» в поселке Маслянино. 18-летняя девушка взяла у незнакомцев сигарету, а потом попала в больницу.

— У пострадавшей было выявлено сильное токсическое действие неизвестного вещества. Ее госпитализировали в терапевтическое отделение районной больницы, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Придя в себя, сибирячка рассказала, что ее на улице угостили сигаретой неизвестные люди. После нескольких затяжек девушке стало плохо и прохожие вызвали ей скорую помощь.

Сейчас версию 18-летней жительницы поселка проверяют полицейские.

Недавно врачи спасли жизнь школьнице из села Скала Новосибирской области. 10-летняя девочка попыталась покончить с собой. Инцидент произошел на детской площадке на улице Калинина.

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