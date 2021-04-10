В Новосибирской области четвероклассница пыталась покончить с собой на детской площадке

В Новосибирске четвероклассница пыталась покончить с собой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Скала Новосибирской области 10-летняя девочка попыталась покончить с собой. Инцидент произошел в среду, 7 апреля, на детской площадке на улице Калинина. О случившемся КП — Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Врачи оказали ребенку помощь, ее жизни ничего не угрожает. Известно, что девочка, ученица 4-го класса, не состояла на учете в ПДН, — уточнил источник.

Напомним, на днях в Советском районе Новосибирска попыталась покончить с собой 14-летняя девочка. Она пошла на такой шаг перед экзаменом по английскому языку. Жизнь девочке спасли врачи, вовремя оказав ей помощь.

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