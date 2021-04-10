А ты знаешь космос? Новосибирцам предлагают пройти необычный тест ко Дню космонавтики

Новосибирцы могут пройти необычный тест на знание космонавтики. Фото: Иван Макеев

В понедельник, 12 апреля, в России отметят Всемирный День космонавтики. В этом году дата особенная — с момента полета Юрия Гагарина в космос прошло ровно 60 лет. В преддверии праздника сибиряки могут пройти необычный опрос и проверить, как хорошо они знают космос.

Тест, который опубликован на сайте издания «Ведомости законодательного собрания Новосибирской области», состоит из 10 вопросов. Все они связаны с темой российской космонавтики. Примечательно то, что в случае неправильного ответа, вам расскажут, в чем ошибка, и укажут верный вариант. Так что с помощью этого теста можно подтянуть свои знания о космосе.

В завершении заданий каждый получает результат. Тот, кто даст больше всех правильных ответов, сумеет «долететь» до орбиты космических кораблей и приблизиться к звездам.

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