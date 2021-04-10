Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество10 апреля 2021 19:54

А ты знаешь космос? Новосибирцам предлагают пройти необычный тест ко Дню космонавтики

Чем больше правильных ответов, тем ближе звезды
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Новосибирцы могут пройти необычный тест на знание космонавтики.

Новосибирцы могут пройти необычный тест на знание космонавтики.

Фото: Иван Макеев

В понедельник, 12 апреля, в России отметят Всемирный День космонавтики. В этом году дата особенная — с момента полета Юрия Гагарина в космос прошло ровно 60 лет. В преддверии праздника сибиряки могут пройти необычный опрос и проверить, как хорошо они знают космос.

Тест, который опубликован на сайте издания «Ведомости законодательного собрания Новосибирской области», состоит из 10 вопросов. Все они связаны с темой российской космонавтики. Примечательно то, что в случае неправильного ответа, вам расскажут, в чем ошибка, и укажут верный вариант. Так что с помощью этого теста можно подтянуть свои знания о космосе.

В завершении заданий каждый получает результат. Тот, кто даст больше всех правильных ответов, сумеет «долететь» до орбиты космических кораблей и приблизиться к звездам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.