В Новосибирске сгорел двухэтажный барак: очевидцы сняли пожар на видео

В Новосибирске сгорел двухэтажный барак. Фото: стоп-кадр.

На улице Никитинская в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул нежилой барак. Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в соцсети.

— Огонь охватил второй этаж и кровлю расселенного двухэтажного жилого дома по адресу Никитина, 140, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

По словам очевидцев, столб черного дыма был заметен даже на противоположном берегу Оби. На видео видно, что пламя полностью охватило крышу здания, на месте работали пожарные расчеты. Судя по последним фото, барак полностью выгорел изнутри.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил около 18:00, примерно через час пожарные ликвидировали огонь.

- Сотрудники МЧС тушили пожар по двум боевым участкам, проложив магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 100 и 200 метров для бесперебойной подачи воды. Чтобы ликвидировать огонь на крыше барака, пожарные установили две автолестницы, - прокомментировали ЧП в ведомстве.

Как уточнили в ГУ МЧС, на пожаре никто не пострадал: внутри здания людей не было

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