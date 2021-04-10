В Новосибирске из горящего склада спаслись 5 человек

В Новосибирске вспыхнула крыша склада. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В субботу, 10 апреля, в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар. Здесь, на улице Твардовского, вспыхнуло здание склада. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

— Сигнал о возгорании поступил в 13:41. На момент прибытия пожарных горела кровля строящегося сооружения ангарного типа. Примерно за полчаса сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Чтобы добраться к очагу возгорания, пожарные применили высотную технику — автолестницы, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что из горящего здания самостоятельно спаслись 5 человек: они не пострадали.

В настоящий момент общая площадь возгорания уточняется. Что спровоцировало пожар, предстоит выяснить дознавателям МЧС.

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