В Новосибирске иномарка сбила 6-летнюю девочку. Фото: ГИБДД НСО.

В субботу, 10 апреля, в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 6-летнюю девочку. ДТП произошло на улице Новосибирская. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

— В 15:10 водитель 1987 года рождения двигался на автомобиле Kia Rio по улице Пархоменко со стороны улицы Пермская в сторону улицы Широкий переулок, в районе нерегулируемого пешеходного перехода, напротив дома 28 улицы Новосибирская, сбил шестилетнюю девочку, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии ребенок получил ушиб правой голени. Девочку доставили в больницу.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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