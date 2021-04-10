«Единичные случаи»: в Минздраве рассказали о заболевших после первой прививки от коронавируса в Новосибирске

В Новосибирской области есть пациенты, которые заболели после введение первого компонента вакцины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важную информацию озвучил Минздрав Новосибирской области: в регионе зафиксированы случаи, когда сибиряки заражались ковидом после введения первого компонента прививки от коронавируса.

- Существуют единичные случаи заболевания, пока не успел сформироваться иммунитет, - пояснили КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Насколько сильно это может сказаться на здоровье человека, объяснил вирусолог Александр Чепурнов, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины.

- Единичные случаи заболевания зафиксированы в практике не только после введения первого компонента вакцины, но и после того, как человек поставил себе второй компонент, - уверен Александр Чепурнов. - Важнейший вопрос в том, сколько людей заболели после прививки и насколько тяжело. Очевидно, что из ста человек может сколько-то заболеть. Если люди заболевают и переносят вирус легко, то это уже определяет эффективность препарата. В любой вакцине возможны отдельные сбои. Важно, чтобы в целом: 90-95% людей не заболевали, а те, кто заразились, перенесли болезнь легко.

К слову, если человек решит не ставит второй компонент вакцины не из-за болезни, а по уважительной причине, то его иммунитету ничего не грозит:

- В таком случае человек попадает под понятие «вакцина-лайт» или «спутник-лайт». Под ними подразумевается введение только одного компонента, но он не настолько эффективен как двукратная вакцинация. При этом на какое-то время он будет снижать количество случаев заболевания, а сама болезнь будет протекать легче. В любом случае вакцина будет действовать, - уверен Александр Чепурнов.