Видео с ребенком, нюхающим клей за гаражами в Новосибирске, возмутило соцсети

Сибиряк снял на видео ребенка, который нюхал клей за гаражами. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 10 апреля, житель Первомайского района Новосибирска стал свидетелем неприятного инцидента. За гаражами, на КСМ, он застал мальчика, который, по его словам, нюхал клей. Мужчина снял на видео маленького токсикомана и опубликовал в соцсети.

— Ребенку лет 11-10, что творит! Вижу почти каждый день подобных за гаражами на КСМ, пройдитесь, не поленитесь! — написал автор кадров, опубликованных в группе «Подслушано Первомайка».

На видео видно, как ребенок теряется при виде взрослого и, испугавшись, убегает. Также заметно, что реакция у мальчика заторможена.

Сибиряк призвал взрослых внимательней следить за детьми, а также рассказать им о страшных последствиях токсикомании.

Комментаторы поста разделили возмущение автора. Они отметили, родителям следует найти для детей полезное занятие, чтобы у них не было времени на подобные вещи.

— На учет поставят, ой как тяжело потом будет, когда вырастут, захотят на права сдать. Тогда и поймут, какими дураками были. Лучше бы в секцию какую-нибудь родители отдали, некогда было бы таким заниматься, — уверены подписчики группы.

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