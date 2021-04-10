В Новосибирске от коронавируса умер 92-летний пенсионер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 10 апреля, стало известно, что еще 5 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

— Еще пять пациентов скончались. Среди них — мужчины в возрасте 68 лет, 91 год, 92 года. Также умерли две женщины в возрасте 64 года и 65 лет. Всего в регионе коронавирус унес жизни 1 676 человек, — говорится в официальном сообщении оперштаба.

На сегодняшний день 52 пациента с подтвержденным коронавирусом находятся в отделении реанимации. Из них 10 человек не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.

В оперштабе уточнили, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 87 человек. С начала вспышки диагноз подтвердился у 39 566 человек, среди них — 2 328 детей. Также известно, что уже 36 864 сибиряка справились с болезнью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.