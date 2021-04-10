В Новосибирске от коронавируса умер 92-летний пенсионер.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В субботу, 10 апреля, стало известно, что еще 5 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
— Еще пять пациентов скончались. Среди них — мужчины в возрасте 68 лет, 91 год, 92 года. Также умерли две женщины в возрасте 64 года и 65 лет. Всего в регионе коронавирус унес жизни 1 676 человек, — говорится в официальном сообщении оперштаба.
На сегодняшний день 52 пациента с подтвержденным коронавирусом находятся в отделении реанимации. Из них 10 человек не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.
В оперштабе уточнили, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 87 человек. С начала вспышки диагноз подтвердился у 39 566 человек, среди них — 2 328 детей. Также известно, что уже 36 864 сибиряка справились с болезнью.
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