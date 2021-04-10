Новосибирские следователи возбудили уголовное дело на главу управления капитального строительства

В Новосибирске возбудили уголовное дело на главу управления капитального строительства. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 10 апреля, в Новосибирске возбудили уголовное дело на директора областного «Управления капитального строительства». Владимира Мурзина подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

— В 2018 году власти запланировали выделить из бюджета региона средства на строительство детсада в селе Марусино. Предварительно известно, что за несколько месяцев до официального объявления информации, Мурзин передал данные об этом знакомому — владельцу строительной фирмы. Таким образом, застройщик создал подходящие условия и получил преимущество для участия в торгах. Кроме того, директор «УКС», предложил фирме самостоятельно подготовить нужную документацию проекта, которая впоследствии не прошла госэкспертизу. Несмотря на это, глава регионального «УКС» поручил подчиненным направить документы в министерство строительства региона, чтобы разместить в единой системе закупок, — рассказали в СК РФ Новосибирской области.

С помощью этой незаконной схемы, фирма-застройщик в июле 2019 года успешно выиграла аукцион и получила свыше 145 млн рублей на строительство детского сада. Однако об этом стало известно сотрудникам регионального УФСБ. Они провели проверку и предоставили данные следователям.

Известно, в региональном «Управлении капитального строительства» прошли обыски: следователи изъяли нужные документы и допросили свидетелей. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ему грозит лишение свободы на срок до 4-х лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Мурзину. Расследование уголовного дела продолжается.

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