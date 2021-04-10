В Кировском районе открылся многофункциональный спортивный комплекс «Александрит»

Фото: Константин Круглянский.

9 апреля состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса «Александрит». Оно построено производственным объединением «Кристалл» за счет внебюджетных средств.

Новый спортивный комплекс расположен по адресу ул. Петухова, 6/7, недалеко от жилого комплекса Акатуйский. Он занимает 8000 квадратных метров: есть площадки для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Трибуны главной арены вмещают 799 зрителей. На двух ярусах балконов зрители могут разместиться стоя. Всего комплекс вмещает 867 зрителей.

На открытии «Александрита» присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сенатор РФ от Новосибирской области Александр Карелин, депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. Вместе с олимпийской чемпионкой по баскетболу Ириной Минх и Виктором Голубевым, подарившим городу этот центр, почетные гости торжественно перерезали символическую ленточку, разделив ее на семь частей.

В «Александрите» будет заниматься женский баскетбольный клуб «Динамо», здесь можно проводить занятия, мастер-классы, соревнования по художественной гимнастике. Центр только открылся, но уже аккредитован на большое количество видов спорта. Для удобства спортсменов предусмотрены просторные раздевалки, гостиница на 120 мест для иногородних участников и кафе, где можно вкусно и сытно перекусить. А в лобби на первом этаже комплекса разместили Аллею Славы: на мраморных пьедесталах установлены бюсты известных новосибирских спортсменов, победителей Олимпийских игр. Среди них и Александр Карелин, Ирина Минх, Роман Власов, а также наставник спортивных звезд, заслуженный тренер СССР и России Виктор Кузнецов.

СПРАВКА «КП»

Производственное объединение «Кристалл» расположено в Бердске. Президент СК «Кристалл» - руководитель одноименного производственного объединения, почетный строитель России, почетный житель города Бердска, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Виктор Голубев. Он строит спортивные объекты за счет собственных средств. В ближайшем будущем рядом с «Александритом» планируют выстроить ледовую арену и 50-метровый бассейн.