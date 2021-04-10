Погода в Новосибирске на 10 апреля 2021 года: будет тепло, но все испортит смог

В Новосибирске объявлен режим черного неба. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Новосибирске на 10 апреля 2021 года будет по-настоящему весенней: метеорологи прогнозируют теплый день без дождей. Но все испортит смог: синоптики обещают неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим в городе объявлен режим черного неба.

— Ночью и днем 10 апреля будет малооблачно и без осадков. В ночное время и утром возможны туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Температура ночью составит минус 2 - минус 7 градусов, днем столбик термометра покажет плюс 5 - плюс 10 градусов. Ожидается ветер с порывами до 3-8 метров в секунду, — пояснили в новосибирском гидрометцентре.

По данным сайта «Яндекс погода», 10 апреля весь день будет ясная погода. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764-768 миллиметров ртутного столба.

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