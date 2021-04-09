Режим черного неба в Новосибирске с 10 по 12 апреля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать горожанам

Режим черного неба в Новосибирске с 10 по 12 апреля 2021 года объявили синоптики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Режим черного неба в Новосибирске с 10 по 12 апреля 2021 года объявили синоптики. В воздухе в эти дни могут скапливаться вредные примеси.

— В период с 10 часов утра 10 апреля до 10 часов утра 12 апреля территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности, — пояснили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным портала Cityair, сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 5 баллов. Хуже всего ситуация складывается на улице Первомайская — там уровень загрязнения равняется 5 баллам, а чище всего воздух в поселке «Горки Академгородка» — там уровень загрязнение достигает отметки всего в 1 балл.

По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 апреля в Новосибирской области ожидается облачная погода, температура воздуха будет достигать в среднем 7-12 градусов тепла. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-9 метров в секунду.

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