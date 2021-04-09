В торговом центре в Новосибирске произошел пожар: загорелись мячи в подсобке

В Новосибирске в Ленинском районе вечером 9 апреля случился пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в Ленинском районе вечером 9 апреля случился пожар. Возгорание произошло в одном из торговых центров, на месте работали спецслужбы.

— В ТЦ «Дивногорский» на улице Романтиков, 1, произошло возгорание мячей в подсобном помещении. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из помещения предполагаемого поджигателя, надышавшегося угарным газом, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что огонь удалось потушить сотрудникам центра до прибытия пожарных:

— В 20:56 сотрудники МЧС России реагировали на сообщение о возгорании в административном здании по улице Романтиков. Через шесть минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Стало известно, что в подсобном помещении магазина в двухэтажном торговом центре произошло возгорание вещей на площади 1 квадратный метр. Пожар ликвидирован персоналом до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожарные осмотрели помещение и провели дымоудаление, после чего администрация центра запустила в здание посетителей.

По оперативной информации сотрудниками магазина эвакуированы 25 человек, пожарные эвакуировали еще пять человек. Одного из посетителей персонал магазина эвакуировал на улицу, которого после осмотра бригадой скорой помощи госпитализировали с отравлением продуктами горения.

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