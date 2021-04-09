В Новосибирске загорелась квартира в девятиэтажке: пожарным пришлось вскрывать дверь

В Новосибирске вечером 9 апреля в Первомайском районе произошел пожар. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске вечером 9 апреля в Первомайском районе произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме на улице Ученическая.

— Я увидела из своего окна, как в соседнем дома горит квартира. Около подъезда было несколько пожарных машин, потушили все довольно быстро, — рассказала КП-Новосибирск жительница Первомайского района Яна Костицина. — Жильцов в это время дома не было, но, по словам соседей, из огня пожарные спасли собаку.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что в результате пожара никто не пострадал:

— По прибытии первых пожарных расчетов из окна на шестом этаже десятиэтажного дома по улице Ученическая в Первомайском районе шел дым. В ходе разведки подъезда обнаружено незначительное задымление, эвакуация жильцов не потребовалась. При помощи бензореза сотрудники МЧС России вскрыли дверь горящей квартиры и приступили к тушению пожара, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Внутри людей не было. Собака, о которой говорили люди, принадлежала соседям, она просто невовремя выбежала в подъезд. В течение десяти минут с момента прибытия открытое горение было ликвидировано на площади 1 квадратный метр. Горели домашние вещи. По завершению всех неотложных работ сотрудники полиции опечатали квартиру, где произошло происшествие.

Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.

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