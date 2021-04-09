Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске: когда пройдет и где посмотреть

7 мая, состоится генеральная репетиция на площади Ленина.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске состоится за два дня до праздника: об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
— Репетиция запланирована на 7 мая: пройдет она на площади Ленина. Время пока еще уточняется, — сообщили в ЦВО.
А перед этим 5 мая военные проведут ночную репетицию, чтобы четко отработать маршрут движения колонны. Так что у сибиряков будет возможность еще до парада рассмотреть технику.
Напомним, что вместе с военнослужащими в параде принимает участие и «Бессмертный полк». Уже стало известно, где можно заказать штендеры и сколько они будут стоить.
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