Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске: когда пройдет и где посмотреть

7 мая, состоится генеральная репетиция на площади Ленина. Фото: Даба ДАБАЕВ

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске состоится за два дня до праздника: об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

— Репетиция запланирована на 7 мая: пройдет она на площади Ленина. Время пока еще уточняется, — сообщили в ЦВО.

А перед этим 5 мая военные проведут ночную репетицию, чтобы четко отработать маршрут движения колонны. Так что у сибиряков будет возможность еще до парада рассмотреть технику.

Напомним, что вместе с военнослужащими в параде принимает участие и «Бессмертный полк». Уже стало известно, где можно заказать штендеры и сколько они будут стоить.

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