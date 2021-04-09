От коронавируса вакцинировались 411 работников завода имени Чкалова

Мобильная медбригада проводила вакцинацию от коронавируса на заводе им. В.П. Чкалова.

В Новосибирской области активно продолжается вакцинация от коронавируса — прививку уже поставили более 9 650 жителей региона. Медики, в том числе, выезжают в организации и на предприятия, где прививают коллективы прямо на рабочем месте. Всего сформировано 39 таких мобильных бригад. Одна из них работала на одном из крупнейших предприятий области — Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

Мобильная прививочная бригада городской больницы № 2 выезжала на этот завод уже несколько раз, начиная с февраля. Медики вакцинировали против коронавируса уже 411 сотрудников предприятия. Сегодня на процедуру записались еще 30 работников. Вторым компонентом их будет вакцинировать та же выездная бригада через 21 день. Вакцинация проходит в здравпункте завода. Выезд бригады организуются так, чтобы не задерживать работников и не нарушать рабочий процесс.

Мобильные бригады в поликлиниках региона принимают заявки на вакцинацию от любых предприятий. Привиться коллективно можно также в поликлинике, по предварительной записи.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, количество пунктов вакцинопрофилактики коронавируса и количество выездных бригад в регионе в ближайшее время должно быть увеличено на 30-40%.

— Сегодня мы прививаем в среднем около 6 тысяч пациентов в день в Новосибирской области. Сейчас перед нами стоит серьезная задача прививать 10 тысяч пациентов ежедневно, — отметил он.

В общей сложности в Новосибирской области развернуто уже 76 пунктов вакцинопрофилактики во всех районах и городских округах Новосибирской области. А 5 апреля открылся мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Сан-Сити» в Новосибирске.

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