Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске: когда начнется и где посмотреть

Ночная репетиция пройдет 5 мая. Фото: Даба ДАБАЕВ

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске - одно из самых ярких событий предстоящего месяца. Как КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, она пройдет вечером 5 мая.

— Репетиция состоится на площади Ленина: время ее проведения уточняется, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что в Новосибирск уже прибыла военная техника, которую сибиряки смогут увидеть на Параде Победы. Губернатор Андрей Травников отметил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса торжество пройдет с соблюдением всех мер безопасности

Кстати, если вы еще не решили, как провести День Победы, то вам пригодится наш материал о том, куда можно будет сходить 9 мая

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