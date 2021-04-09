Руководителя новосибирской турфирмы будут судить за обман отпускников на 7,5 миллионов рублей

Новосибирская прокуратура направила в суд дело гендиректора турфирмы «Люкс Тревел». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская прокуратура направила в суд дело гендиректора турфирмы «Люкс Тревел». Его обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Турагент собрал с клиентов крупную сумму, но свои путевки люди так и не получили.

— По версии следствия, в 2019 году руководитель турагентства заключил с 77 гражданами и организацией договоры о подборе, бронировании и приобретении туров в различные страны, однако исполнять взятые на себя обязательства не намеревался, — пояснили в областной прокуратуре. — Так, руководитель турфирмы получил от сибиряков 7,5 миллионов рублей и распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Центральный районный суд.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об этой истории и пообщалась исполнительным директором Новосибирской ассоциации туристических организаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряки остались без отпуска из-за сбежавшего директора турфирмы

Теперь несостоявшиеся туристы пытаются вернуть свои деньги назад (подробнее).