Умер Виктор Захаров — директор Новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства

Прощание с Виктором Филипповичем Захаровым состоится 11 апреля. Фото: Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства

На 79 году жизни скончался руководитель Новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства Виктор Филиппович Захаров. Об этом стало известно сегодня, 9 апреля.

— Более 50 лет Виктор Филиппович Захаров посвятил развитию физической культуры и спорта. За этот длительный период он прошел большой последовательный жизненный путь от спортсмена, инструктора физической культуры, тренера до руководителя Новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства, — рассказали в Новосибирском Центре Высшего Спортивного Мастерства.

Виктор Филиппович около 15 лет работал государственным тренером СССР по классической борьбе в Новосибирской области. Был директором спортивной базы «Олимпийская», участвовал в ее реконструкции. В течение 16 лет возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы. Почти 17 лет Виктор Филиппович Захаров возглавлял Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства, с самого момента основания учреждения. За это время спортсменами НЦВСМ было завоевано более пяти тысяч медалей всех достоинств, с учетом победителей и призеров Олимпийских, Сурдлимпийских и летних юношеских Олимпийских игр, различных международных и всероссийских соревнований.

Прощание с Виктором Филипповичем Захаровым состоится 11 апреля 2021 года с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Кропоткина, 112 в большом зале.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что умерла Ирина Брега — декан стоматологического факультета Новосибирского медицинского университета, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и практикующий врач. Женщина скончалась 3 апреля после тяжелой болезни. Об этом сообщили в Ассоциации врачей Новосибирской области.

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