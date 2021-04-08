«Ростелеком» в Новосибирске организовал зарядку с победителем Олимпийских игр

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Сотрудники «Ростелекома» вместе со звездой баскетбола, олимпийской чемпионкой Ириной Минх провели мастер-класс и зарядку в ресурсном центре для подростков «Тут поймут».

- Для многих встреча с победителем Олимпийских игр - это давняя мечта. И нам приятно, что мы смогли ее реализовать. Практика показывает, что подобные мероприятия помогают детям развиваться и дают дополнительный стимул для движения вверх. И в этом заслуга не только компании, но и тех, кто участвует в таких проектах как волонтеры и наставники, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Пообщаться с легендой баскетбола собрались воспитанники центра и те, кто захотел узнать чуть больше о секретах спортивного мастерства. Причем Ирина Минх не только показала упражнения для развития силы и ловкости, но и рассказала о том, как стать активнее и успешнее.

Ирина Минх. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Если эта встреча с детьми научит хоть кого-то, я буду очень рада. Ребята задавали интересные вопросы - как быть заметными в жизни, как справиться с трудностями, хотелось ли мне бросить спортивную карьеру. Если мои ответы помогут им - это будет здорово, ведь это наше будущее», - поделилась Ирина Минх.

В конце мероприятия участники зарядки смогли сфотографироваться со звездной наставницей и взять автограф. Как говорят сотрудники центра, для подростков такое близкое и доверительное общение с успешным человеком имеет особое значение, потому что оно мотивирует детей.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Наш центр работает для молодых людей от 12 до 23 лет - это особый возраст, когда ты уже не ребенок, но еще и не взрослый. В это время очень важно видеть пример, на который можно равняться, чтобы не чувствовать себя одиноким и не углубляться в свои проблемы, - отметил Максим Носковец, руководитель ресурсного центра для подростков «Тут поймут».