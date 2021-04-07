Сибиряк на «Ладе» сбил двух 16-летних девочек, переходивших дорогу

Сибиряк на "Ладе" сбил двух 16-летних девочек. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Калининском районе Новосибирска вечером 7 апреля парень на «Ладе» сбил двух девочек-подростков. Пострадавших сибирячек доставили в больницу.

— Сегодня, около десяти часов вечера 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице Гребенщикова со стороны улицы Краузе в сторону улицы Мясниковой. Около дома №22 на улице Тюленина он сбил двух 16-летний девочек, переходивших дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавших подростков доставили в больницу с различными травмами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавших подростков доставили в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники ДПС, устанавливают подробности происшествия.

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