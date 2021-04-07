В Новосибирске на ремонт хореографического училища потратят 39 миллионов рублей

Начальная максимальная цена контракта составляет 39,1 миллионов рублей. Фото: "Новая Сибирь"

В понедельник, 5 апреля, началась подача заявок на выполнение капремонта Новосибирского государственного хореографического училища. Начальная максимальная цена контракта составляет 39,1 миллионов рублей.

— В рамках капремонта будут проводиться работы на блоках А и Б училища: ремонт фасадов, колонн, столбов, пилястр, кровли и полов, — сообщает издание «Новая Сибирь». — Будут отремонтированы также оконные проемы и дверные рамы, заменены окна и двери, крыльца покроют керамогранитом, окрасят металлическое ограждение и пандус.

Начнутся работы после заключения контракта с подрядчиком — заявки на аукцион принимаются до 13 апреля. Закончить ремонт планируется примерно за семь месяцев — до 15 ноября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как будет проходить ремонт дорог в Новосибирске в 2021 году. Завершить реконструкцию проезжей части планируется до сентября этого года. В мэрии города рассказали, что средства на это выделили из бюджетов всех уровней.

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