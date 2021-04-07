8 апреля открывается обновленный магазин «Галамарт» в ТЦ «Континент»

Для покупателей магазина «Галамарт» в течение нескольких дней после открытия действуют скидки и акции. Фото: «Галамарт».

9 апреля будет действовать скидка 30% на посуду, кухонные принадлежности и бытовую технику LEBEN, 11 апреля - на аксессуары для авто и инструменты, а 10 апреля любую вторую игрушку можно будет приобрести всего за 1 рубль! И это далеко не все сюрпризы от народного магазина. Адрес: г. Новосибирск, ТЦ «Континент», ул. Троллейная, 130а, 2-й этаж.

Не забудьте также зайти сюда 17 и 18 апреля. В эти дни в «Галамарте» будет действовать акция «Третий товар за 1 рубль» на домашний текстиль. Уютные пледы, покрывала, полотенца, постельное белье можно будет унести домой, заплатив в кассу всего одну монетку! Также в течение этих двух дней второй товар по уходу за одеждой и обувью обойдется всего в 1 рубль.

Выгодные акции действуют для покупателей магазина. Фото: «Галамарт».

Кроме того, 10 и 11 апреля акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на товары для уборки, а период с 8 по 13 апреля объявляется Неделей здоровья: скидка 30% на парафармацевтику! Весной - более чем актуально.

С 8 по 20 апреля покупателей ждут специальные цены. Литая сковорода - 599 рублей, тостер - 549 рублей, кухонные электронные весы - 499 рублей, кастрюля со стеклянной крышкой - 599 рублей.

Не упустите возможность выгодных покупок! Фото: «Галамарт».

В «Галамарте» вас ждет буквально все необходимое для комфортной жизни дома или на даче - всего более 7000 товаров. Доступные цены, а также постоянные акции, скидки и распродажи уже оценили миллионы покупателей. Шопинг в народном магазине всегда получается выгодным! Кстати, еще одна хорошая новость: при оформлении заказа на сайте «Галамарт» возможна бесплатная доставка, на первый заказ действует скидка 20%, а еще при доставке - подарок: маска BY всего за 1 рубль!

В магазине покупателей ждет большой выбор товаров на все случаи жизни. Фото: «Галамарт».

Адрес: г. Новосибирск, ТЦ «Континент», ул. Троллейная, 130а, 2-й этаж.

График работы: с 10.00 до 21.00

www.galamart.ru

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