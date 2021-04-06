«Люди предали его»: в Новосибирске алабая с больными лапами бросили на перекрестке

Щенку ищут новый дом. Фото: Лика ПЕТРОВИЧЕВА.

Жительница Новосибирска Лика Петровичева ехала домой на своем авто, когда увидела в на перекрестке улиц Писарева и Островского алабая. Пес лежал на дороге и не реагировал на проезжавшие мимо машины.

— Это еще щенок, ему примерно год. У собаки что-то с лапами: он как-то ходит с трудом. Вроде упитанный, но сил у него нет, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Лика.

Женщина предполагает, что прежние хозяева намеренно избавились от собаки из-за проблем со здоровьем: щенка могли неправильно кормить, что и вызвало слабость.

— Давала ему мясо, но он не стал есть. Кашу поел, но мясо, которое в ней было, выбрал. Видимо, из-за того, что не получал белка, и возниклинарушения , — предположила женщина.

Сейчас щенок живет в квартире волонтера. Лика дает ему препараты для восстановления суставов и ищет для собаки новых, ответственных хозяев. Если вы готовы забрать щенка, звоните по тел. 8-913-913-91-26.

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