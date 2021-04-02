Новосибирскую область ожидает потепление до +10 градусов

В Новосибирскую область в начале следующей недели придет потепление до +10 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирскую область в начале следующей недели придет потепление до +10 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

— В Новосибирской области на ближайших выходных 3-4 апреля температура воздуха будет удерживаться в пределах +4…+7 градусов тепла. В понедельник, 5 апреля, потеплеет до +8…+10 градусов. В эти три дня в регионе будет облачно, ветер будет дуть со средней скоростью 4-7 метров в секунду, в субботу возможны порывы до 14 метров в секунду. Осадков в эти дни не ожидается, — сообщили синоптики.

Согласно данным портала Яндекс.Погода, в Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается облачность, в субботу, 3 апреля, возможен снегопад. Температура воздуха будет удерживаться в пределах +5…+10 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 748-757 миллиметров ртутного столба.

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