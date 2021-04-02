Пробки на вечер в Новосибирске 2 апреля 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 2 апреля 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 2 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность городских дорог оценивается в 6 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Ипподромская, Восход, Большевистская, Добролюбова, Гурьевская, Кирова, Толстого, Пролетарская, Кошурникова, Красный проспект, Жуковского, Александра Невского, Учительская и Богдана Хмельницкого.
Общая загруженность городских дорог оценивается в 6 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, Широкая, проезд Энергетиков, Большая, Титова, Ватутина, Мира, Петухова, Хилокская и Толмачевская.
Движение также затруднено на Октябрьском мосту в сторону левого берега. На Димитровском и Бугринском мосту движение свободное.
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