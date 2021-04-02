В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек: среди них — 80-летние пенсионеры

От коронавируса умерла 80-летняя пенсионерка Фото: Влад КОМЯКОВ

В пятницу, 2 апреля, оперштаб сообщил, что от коронавируса умерли еще 6 сибиряков.

— Врачи не смогли спасти четверых мужчин в возрасте 58, 67, 78 и 80 лет, а также двоих женщин: 56 и 80 лет. Всего в регионе с начала пандемии умерли 1 636 человек, — рассказали в оперштабе областного правительства.

В настоящий момент в отделении реанимации находятся 74 человека, 16 из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

Всего за сутки коронавирус выявили у 82 человек, а 150 сибиряков выздоровели.

Известно, что с начала вспышки COVID-19 диагностировали у 38 929 пациентов, среди них 2223 ребенка. Из хороших новостей: за все время пандемии выздоровели 36 150 человек.

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