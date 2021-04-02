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Экономика2 апреля 2021 5:51

Алексей Сазонов назначен Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Назначение прошло согласование Банка России и утверждено решением Наблюдательного Совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Алексей Сазонов. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В 2008 году Алексей Сазонов вошел в состав Правления Банка Уралсиб в должности заместителя Председателя Правления, с февраля 2021 года - исполняет обязанности Председателя Правления Банка Уралсиб. Окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов». Работает в банковской сфере с 1994 года.