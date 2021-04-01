«Обещают ноги переломать»: догхантеры из Первомайского района начали угрожать зоозащитникам

В Первомайском районе появились догхантеры. Фото: Сибкрай.ru

В Первомайском районе появились догхантеры: они раскладывают на улицах отраву для бездомных собак. По словам жителей района, уже несколько собак пострадали и даже погибли.

Пенсионерка Мария Петрова (имя изменено — прим. ред.) недавно потеряла свою любимицу — собаку Пальму. Овчарку женщина еще давно забрала к себе домой, после того, как ее бросили хозяева. Она всегда была ухожена, привита, стерилизована и никогда не проявляла агрессии к людям. Однако не так давно Пальма подобрала на улице отравленную еду… Ее не стало 17 марта, 18 марта была застрелена еще одна собака — Белочка, а 19 марта попытались отравить третьего пса — Рыжика, но его удалось спасти.

Жители района рассказывают, что догхантеры активизировались после ЧП, произошедшего 9 марта: тогда в Первомайском районе агрессивная собака напала на первоклассницу. К счастью, на помощь девочке подоспели неравнодушные мужчины, проезжавшие мимо.

А теперь под прицелом живодеров оказались и неравнодушные сибирки, помогающие животным на массиве:

— Мы с еще одной пенсионеркой и девочками-волонтерами из «Пункта льготной стерилизации» за свой счет привели в порядок весь жилмассив на улице Березовой. Несколько лет назад тут было около 40 собак, если считать вместе со щенками. Их бросили строители, когда стройка закончилась. Мы всех отловили, привили, стерилизовали. Щенков отдали на пристрой, а взрослых собак вернули на прежнее место. Сейчас они уже старые, мы кормим их два раза в день, они всегда сытые и никого у нас здесь не покусали. Мне говорят: забирай их себе. Но я и так их содержу на свою пенсию, — рассказала Мария Петрова изданию Сибкрай.ru. — Нас, помогающих собакам, тут всего несколько человек — мы с подругой (обе пенсионерки) и еще одна семья — им по 80 лет. Так нам угрожают. В меня уже и с травмата целились, и обещали «ноги переломать» и «морду набить». При мне мужчина стрелял по собакам, а потом сказал: «А следующая — ты».

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