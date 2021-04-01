Новосибирец украл телефон в салоне сотовой связи: это попало на видео

Мужчину ищет полиция. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полиция обнародовало видео кражи, которая произошла 29 марта в салоне сотовой связи на улице Богдана Хмельницкого. - В 17.05 мужчина украл сотовый телефон, после чего скрылся, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до 4 лет. Жулик был одет в черную куртку, черную кофту, черные трико с белыми полосами по бокам, черные кроссовки с белой окантовкой. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в полицию по тел.: (383) 232-20-02 232-20-03, 232-20-09.

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