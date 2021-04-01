В Новосибирске задержали магазинного вора с тремя ножами за пазухой

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

29 марта в 9.46 на пульт централизованного наблюдения АБ ГВАРДИЯ из торгового центра, расположенного на улице Нарымской в Железнодорожном районе Новосибирска, поступил сигнал «тревога».

Бойцам ГБР, прибывшим на вызов, в магазине хозяйственных товаров продавцы рассказали, что заметили, как посетитель взял с прилавка упаковку с тремя хозяйственными ножами, спрятал ее за пазуху и направился к выходу.

Далеко уйти вор не успел - «гвардейцы» задержали мужчину. В присутствии продавцов, словно фокусник в цирке, задержанный достал из-за пазухи сначала три похищенных ножа, а потом бутылку водки емкостью 0,5 литра.

Выяснилось, что ее мужчина похитил несколькими минутами ранее в соседнем продуктовом супермаркете.

Все похищенное жуликом было изъято и возвращено в соответствующие магазины.