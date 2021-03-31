Работникам «Сибмоста» выплатили задолженность по зарплате в 113 миллионов рублей

Работникам «Сибмоста» выплатили задолженности по зарплате на общую сумму в 113 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Работникам «Сибмоста» выплатили задолженности по зарплате на общую сумму в 113 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

— Продолжается проведение доследственной проверки, организованной по сообщениям СМИ о невыплате заработной платы работникам компании. Было установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате за период с сентября 2020 года по настоящее время перед более 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) на общую сумму свыше 113 миллионов рублей, — Сейчас эта задолженность была погашена в полном объеме.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жалобы сибиряков заинтересовали также и областную прокуратуру. В ведомстве отмечали, что уже несколько лет следят за соблюдением трудового законодательства на данном предприятии. Ранее, после мер прокурорского реагирования, работникам общества выплатили задолженность по зарплате в размере свыше 200 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи заинтересовались невыплатами зарплаты уволенным работникам «Сибмоста»

По данному факту проводится проверка (подробнее).