Работникам «Сибмоста» выплатили задолженность по зарплате в 113 миллионов рублей

Работникам «Сибмоста» выплатили задолженности по зарплате на общую сумму в 113 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Работникам «Сибмоста» выплатили задолженности по зарплате на общую сумму в 113 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном следственном комитете.
— Продолжается проведение доследственной проверки, организованной по сообщениям СМИ о невыплате заработной платы работникам компании. Было установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате за период с сентября 2020 года по настоящее время перед более 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) на общую сумму свыше 113 миллионов рублей, — Сейчас эта задолженность была погашена в полном объеме.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жалобы сибиряков заинтересовали также и областную прокуратуру. В ведомстве отмечали, что уже несколько лет следят за соблюдением трудового законодательства на данном предприятии. Ранее, после мер прокурорского реагирования, работникам общества выплатили задолженность по зарплате в размере свыше 200 миллионов рублей.
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