В Новосибирской области 3-летний мальчик проглотил стержень от ручки

За мальчиком сейчас наблюдают врачи.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области 3х-летний ребенок попал в больницу. ЧП произошло в рабочем поселке Колывань. Мальчика тут же доставили в больницу.
— У ребенка обнаружили в животе инородное тело. Оказалось, что малыш проглотил стержень от ручки. Его госпитализировали в хирургическое отделение, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, что недавно в селе Проскудное с 5-месячной девочкой произошла беда. Она проглотила иголку, которая была на полотенце. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу. Теперь в этой истории разбираются полицейские. Они устанавливают, как игла оказалась на полотенце, а потом в горле малышки.
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