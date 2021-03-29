В Новосибирске ребенок оказался заперт в машине: вскрывать авто пришлось спасателям

В Новосибирске маленькая девочка оказалась запрета в машине. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске маленькая девочка оказалась запрета в машине. Вызволять ребенка из автомобиля пришлось спасателям, которых вызвала мама ребенка. Инцидент произошел сегодня, 29 марта.

— Сегодня, около 15:39 на телефон оперативного дежурного позвонила женщина и объяснила, что у нее в заблокированном автомобиле находится маленькая дочь, открыть машину изнутри сама она не может. По указанному адресу в Кировский район на улицу Северный проезд выехал экипаж спасателей, — сообщили в пресс-службе спасателей МАСС. — Прибыв на место, спасатели успокоили женщину и за несколько минут обеспечили доступ в автомобиль.

К счастью, медицинская помощь девочке не потребовалась, она была передана матери. Вся работа заняла у спасателей около 10 минут.

Напомним, если стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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