«Раньше Леонида Аркадьевича только по телевизору видели»: новосибирские музыканты спели для Якубовича на «Поле чудес»

Музыканты из Новосибирска выступили на "Поле чудес". Фото: предоставлено музыкантом Василием Юрченко.

Музыканты из Новосибирска — аккордеонист Василий Юрченко и балалаечница Елена Варфоломеева — стали участниками популярной передачи «Поле чудес». Артисты в составе вокальной группы «Сарафан» выступили на открытии шоу и рассказали корреспондентам КП — Новосибирск, как проходили съемки.

— В начале передачи, как правило, выступают артисты в русско-народном стиле, это позволяет передать местный колорит и ценность традиций. В этот раз коллектив «Сарафан», которому мы аккомпанировали, исполнил авторскую песню. Нужно было сделать зажигательное шоу, думаю, мы справились, — рассказал Василий Юрченко.

А больше всего сибиряка порадовала встреча с ведущим программы Леонидом Якубовичем.

— Я играл и заметил, как две девочки из нашего коллектива его вывели. Такое странное чувство, когда видел Леонида Аркадьевича только по телевизору, а тут, вот он стоит перед тобой, и его даже потрогать можно, — поделился музыкант. — Для меня участие в программе — бесценный опыт!

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