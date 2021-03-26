Погода в Новосибирске на 26 марта 2021: в город возвращается тепло

Днем температура поднимется до +3 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 26 марта 2021 будет солнечной и теплой. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 26 марта ночью ожидается снег. Ветер будет дуть юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха опустится от-4...-6 градусов. Днем потеплеет и столбики термометров поднимутся до +3. Ветер так же будет дуть юго западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Сайт «Яндекс. Погода» дает противоположный прогноз. День будет пасмурный и температура воздуха составит 0...-1 градус. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-750 миллиметров ртутного столба.

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