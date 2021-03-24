Депутаты Заксобрания обсудили уборку снега в Новосибирске

Депутаты обсудили вопрос уборки снега в Новосибирске. Фото: Законодательное Собрание Новосибирской области

Депутаты обсудили на заседании рабочей группы комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции вопрос уборки снега в городе. Они пришли к выводу, что наладить этот процесс поможет системный подход и четкая координация работы всех городских служб.

Как отметил руководитель рабочей группы комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, заместитель председателя комиссии Алексей Андреев, лучше всего с уборкой снега справляется Советский район города. Глава районной Администрации Дмитрий Оленников поделился своим опытом по обеспечению техникой, взаимодействию с уличными комитетами, синхронизации работ по механизированной и ручной уборке снега. Он отметил, что услуги ДЭУ не дешевле услуг сторонних организаций-подрядчиков, но оно убирает снег с дорог лучше.

В свою очередь, депутат Евгений Смышляев отметил, что состояние тротуаров в Центральном, Октябрьском районах катастрофическое, в том числе, и со складированием снега вдоль дорог. Он посоветовал представителям мэрии обязательно поднимать имеющиеся на законодательном уровне проблемы подобного рода.

- Мы закупаем специализированную технику для уборки тротуаров, – отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. – Но не в состоянии залатать ту дыру, которая образовалась сейчас из-за нехватки ресурсов. Многие управляющие компании не вывозят снег. Снег, в том числе сброшенный с крыш, лежит до отмостки дома и на газонах.

По словам представителей муниципалитета, штрафы для управляющих компаний за невывоз снега составляют не больше 10 тысяч рублей. Да и штрафовать постоянно без согласованного графика проверок – не по закону. А вот сами работы по вывозу снега обходятся в 250-300 тысяч рублей. Потому управляющим компаниям проще сдвинуть сугробы со своей территории или вовсе не вывозить снег, оплачивая штрафы.

– Им проще заплатить штраф, чем вывезти снег. Значит, необходимо создать такие условия, чтобы и штрафы были соответствующие. Чтобы подталкивать. Как говорится, есть пряник, а есть кнут, - отметил Алексей Андреев.

Зампредседателя комиссии также отметил, что во многом вопрос уборки улиц от снега зависит от руководителей территорий. Также, для того, чтобы этот процесс в городе был налажен, необходимо наладить и координацию усилий по всему городу в целом.

Представителям мэрии было предложено сформулировать программу предложений. В частности, на заседании были озвучены идеи о том, к работам по уборке снега стоит привлекать не только крупные, но и средние, и мелкие подрядные организации, а также частников со своей техникой.

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