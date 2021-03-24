Новосибирские следователи проверят семью, где мать обвинили в избиении сыновей

Новосибирские следователи проверят мать двоих детей, которую родственники подозревают в избиении малышей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские следователи проверят мать двоих детей, которую родственники подозревают в избиении малышей. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах этой историю.

— Сейчас по данному факту проводятся все необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном следственном комитете.

Напомним, ранее КП-Новосибирск пообщалась с сибирячкой, которая отказывается отдавать четырехлетнего племянника его матери после того, как увидела его в синяках. Женщина записала несколько видеороликов, где мальчик заливается слезами и не хочет ехать домой. По ее словам, мальчики 4 и 6 лет растут сами по себе, пока их мама занята своей личной жизнью. Ребятишек она часто оставляет под присмотром своего отчима-уголовника, который был киллером и даже отсидел за двойное убийство. Сейчас новосибирские на защиту детей встали также новосибирские общественники: они просят опеку изъять детей у нерадивой матери.

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