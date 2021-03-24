Бойцы ГБР спасли парня, лежащего на снегу

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Вот только некоторые случаи, произошедшие за последние несколько дней, которые «гвардейцы» благополучно урегулировали, не применяя силы.

19 марта на проспекте Дзержинского прохожими был обнаружен лежащий на снегу молодой человек, не подающий признаков жизни. О происшествии новосибирцы сообщили работникам расположенного рядом магазина. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР ГВАРДИИ. «Гвардейцы» вместе с врачами скорой помощи привели парня в чувство.

20 марта в салоне сотовой связи на площади К. Маркса мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, никак не мог пополнить баланс своего телефона. Застряв возле платежного терминала, он создал очередь. Бойцы ГБР, вызванные кнопкой тревожной сигнализации, разобрались, из-за чего у мужчины не проходит оплата, и тем самым предотвратили назревавший конфликт.

21 марта нестандартная ситуация сложилась в супермаркете на улице Зорге. 12-летняя девочка по непонятной окружающим причине грубой нецензурной бранью высказалась в адрес другого посетителя магазина - взрослого мужчины, в ответ на что он с силой прижал ее к стенке. Неизвестно, чем закончилась бы эта баталия, если бы продавцы не вызвали ГБР. Информация о том, что сейчас приедет охрана, охладила пыл мужчины, и он отпустил ребенка.

22 марта в магазине на улице Троллейной две пьяные молодые девушки мешали продавцам работать и оскорбляли их. Бойцы группы быстрого реагирования, оперативно прибывшие на вызов, разъяснили нарушительницам общественного порядка, что их действия квалифицируются как хулиганство, после чего те поспешили уйти.

23 марта в супермаркете на улице Комсомольской мужчина, которому продавец отказала в обслуживании из-за отсутствия у него маски, устроил скандал. Подъехавшие по тревоге «гвардейцы» были вынуждены обосновывать нарушителю правомерность отказа в обслуживании.