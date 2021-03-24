В Новосибирске на 25 марта объявили штормовое предупреждение

В ночь с 24 на 25 марта в наш регион придет сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в ночь с 24 на 25 марта в наш регион придет сильный ветер. По прогнозам синоптиков его скорость может достигать до 18 метров в секунду.

— В четверг, 25 марта, в Новосибирске ожидается облачность. В отдельных районах ожидается небольшой снегопад, местами возможны метели. Ветер будет дуть юго-западные, западный. Ночью со средней скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду, днем до 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет удерживаться до -4…-9 градусов ночью, до -2…+3 градусов днем, — пояснили в областном ГУ МЧС.

В ведомстве предупредили о том, что в такую погоду возможны случаи выхода из строя отдельных участков теплотрасс и трубопроводов, а также возможен сход снега и льда с крыш и козырьков зданий.

Спасатели просят людей быть осторожными, а в случае возникновения каких-либо ЧП, сообщать о них экстренным службам по телефону 112.

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