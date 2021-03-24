Продление масочного режима в Новосибирске весной 2021 года: губернатор сделал заявление

Андрей Травников подписал постановление о продлении масочного режима в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 24 марта, губернатор Андрей Травников подписал постановление о продлении масочного режима в Новосибирске весной 2021 года. Соблюдать его сибиряки будут обязаны до конца апреля.

— Постановление продляет ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием коронавирусу. Документ, в частности, вносит изменения в постановление о продлении масочного режима до 30 апреля 2021 года, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Носить маску необходимо во всех общественных местах, включая также транспорт, транспортные остановки. Напомним, согласно последним данным областного оперштаба, за последние сутки в регионе было выявлено 87 случаев заболевания. Всего в Новосибирской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 38 149 человек.

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