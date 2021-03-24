Депутат предложил разместить новосибирский оперный театр на 10-рублевой купюре

Дмитрий Асанцев предложил разместить на 10-рублевой купюре изображение оперного театра. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев предложил разместить на 10-рублевой купюре изображение театра оперы и балета. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

— НОВАТ — это не только здание с великолепной архитектурой, но и действительно знаковый объект в истории нашего города и всей страны в целом. Многие люди, которые приезжают в Новосибирск, первым делом как раз таки идут взглянуть на наш оперный театр. Кроме того, наша балетная труппа, безусловно, достойна всяческих похвал, — пояснил КП-Новосибирск Дмитрий Асанцев. — Кроме того, различные мосты и памятники часто изображаются на купюрах. А вот оперный театр будет смотреться там довольно интересно и органично. Я считаю, что он достоин того, чтобы его увековечить.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что Новосибирск будет изображен на 10-рублевой купюре. Как сообщает Центробанк России, в оборот эти банкноты будут введены в 2025 году.

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