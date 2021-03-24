Пробки в Новосибирске на вечер 24 марта 2021 года: на Димитровском мосту не проехать

Сибиряки думают, что пробки на дорогах из-за гололеда. Фото: Иван Макеев

Пробки в Новосибирске на вечер 24 марта 2021 года сковали город. Судя по данным сервиса «2ГИС» они достигли 6 баллов.

— Сложно добраться до левого берега. В сторону проезда Энергетиков пробка на Димитровском мосту. Сложно доехать до кольца на площади Труда. Огромный затор образовался на улице Троллейная, Станционной и Хилокской, — сообщают карты.

На правом берегу водителям придется постоять на улице Фабричной в сторону станции «Речной вокзал». Так же невозможно по улице Восход заехать на Октябрьский мост. На улице Каменская, Крылова и Семьи Шамшиных так же образовалась пробка.

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